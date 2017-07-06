Четверг, 6 июля 2017, 18:45 мск

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Киберфутбол получил официальное признание

Киберфутбол получил официальное признание
Фото ru.fifa.com

Минспорт РФ признал киберфутбол официальной спортивной дисциплиной. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Как отметил генеральный директор РФС Александр Алаев, футбольный союз уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по киберфутболу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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