Киберфутбол получил официальное признание

Минспорт РФ признал киберфутбол официальной спортивной дисциплиной. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Как отметил генеральный директор РФС Александр Алаев, футбольный союз уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по киберфутболу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.17

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