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Дождались: Путин и Трамп пожали друг другу руки (ВИДЕО)

Дождались: Путин и Трамп пожали друг другу руки (ВИДЕО)
Фото пресс-службы Кремля

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые обменялись рукопожатием. Главы государств пересеклись в кулуарах саммита «Большой двадцатки», проходящего сейчас в Гамбурге, и сидели за одним столом перед началом мероприятия.

«Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин, как и Трамп, с нетерпением ждет встречи и имеет к нему «много вопросов», передает «Интерфакс».

Песков также отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проявила себя как «радушная хозяйка», с улыбкой встретив российского президента. Они обменялись несколькими словами и пожали друг другу руки перед камерами, как это положено по протоколу.

В настоящий момент уже началась двусторонняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Однако журналисты на нее не допускаются.

Отметим также, что в Интернете набирает популярность шутка с характеристиками президентов России и США.

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