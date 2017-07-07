Непредсказуемый Трамп и «большой блеф» Путина / Западная пресса о встрече первой лидеров России и США

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится сегодня в рамках «Большой двадцатки» в Гамбурге, стала едва ли не самой обсуждаемой и затмила сам саммит лидеров крупнейших государств мира. Западная пресса активно комментирует предстоящие переговоры, но оценивает их крайне противоречиво.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в американской прессе опасаются, осилит ли малоопытный во внешней политике Трамп переговоры с жестким и уверенным в себе Путиным, и напоминают своему лидеру, в каких вопросах он не должен идти на компромиссы. В Германии, которая в этом году является хозяйкой саммита, гадают, почему эта встреча назначена на время важного рабочего совещания «двадцатки». Единство есть в одном вопросе – эта закрытая встреча оставит больше вопросов, чем ответов.

Известный американский политолог Ян Бреммер интервью Bloomberg отметил, что резонанс, который вызывает встреча Путина и Трампа, спровоцирован небывалым расколом в политике двух государств на фоне явной симпатии друг к другу обоих лидеров.

«Вы только вдумаетесь, какой раскол есть в национальных интересах США и России во всем: от Северной Кореи и Сирии до вопросов торговли и отношению к правам человека – везде, куда бы вы ни посмотрели, раскол. За всю свою карьеру я не видел, чтобы главы таких противоборствующих стран встречались. А отношения США и России, безусловно, сейчас находятся в самой нижней точке развития. При этом главы государств открыто заявляют о симпатии друг к другу», – сказал Бреммер.

При этом он обратил внимание, что на Трампа оказывается серьезное давление со стороны его администрации – все ждут от него решения вопроса о хакерских атаках России, которые якобы повлияли на результаты президентских выборов в США.

Политическая элита действительно ждет от Трампа жесткости по совершенно конкретным вопросам. Так, бывший посол США в РФ Майкл Макфол опубликовал в газете Toronto Sun свои «советы».

«Ваша задача – продемонстрировать Путину, что вы тоже можете жестко вести диалог, намерены руководствоваться интересами Америки и не пойдете на уступки только для того, чтобы заслужить его похвалу», – наставляет Макфол своего президента.

При этом он подчеркивает, что необходимо снова напомнить о позиции США по Украине, и о том, что Вашингтон считает, что Кремль должен понести ответственность за вмешательство в американские выборы.

«Нельзя намекать, что вы готовы снять санкции, не получив ничего взамен», – пишет Макфол.

«Путин очень опытный и эффективный переговорщик. Он будет хорошо подготовлен к этой встрече и сделает все, чтобы убедить Вас, что вы должны работать вместе против общих противников. Для него важно, чтобы по итогам встречи можно было бы объявить, что она прошла очень хорошо», – добавил он.

Вместе с тем Макфол открыто пишет о том, что в течение «последних трех десятилетий» в США поддерживали демократические и экономические реформы в России», но потерпели неудачу.

«Такая стратегия была мотивирована убеждением, которое поддерживали и республиканцы, и демократы о том, что более демократическая Росси будет служить безопасности и экономическим интересам США. Этот проект завершен. Путин не хочет строить демократию и подозрительно посматривает на свободную торговлю. Он не хочет присоединяться к Западу и видит Россию в качестве оплота против американской гегемонии», – предупреждает Трампа Макфол.

Канал СNN, с которым у нынешнего главы Белого дома не задались отношения, в свете предстоящей встречи отмечает, на что именно нужно будет обратить внимание после встречи, выражает уверенность в том, что будет явный дефицит информации.

«В пятницу все внимание будет уделено встрече двух противоречивых лидеров. Все, что скажет Трамп, будет изучаться я во всем мире. Жители России и Америки будут внимательно следить за главами своих государств», – констатирует CNN.

С точки зрения американских журналистов, нужно понаблюдать за языком тела президентов, важно, будут они стоять или сидеть, будет ли Трамп «использовать рост», чтобы доминировать над Путиным. Попытается ли он трясти руку Путина, как было с премьер-министром Великобритании Терезой Мей или их рукопожатие будет таким же «ледяным», как с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

CNN даже пытается анализировать встречи лидеров двух государств в разное время. Отмечается, что ухудшение отношений России и США произошло на фоне личных неприязненных отношений Путина и Барака Обамы, которые так и не смогли найти общий язык. При этом бывший президент Соединенных штатов Джордж Буш-младший, познакомившийся с Путиным еще в 2000 году, заявлял, что посмотрев в глаза российскому лидеру, понял всю его душу – новый президент РФ очень простой и приятный в общении человек.

Кроме этого, в американской прессе подчеркивается, что советники Трампа всерьез обеспокоены импульсивностью их нового президента. Несмотря на то, что администрации Кремля и Вашингтона подготовили список вопросов для обсуждения, из-за непредсказуемости главы Белого дома все может пойти по неожиданному сценарию.

В немецких СМИ также большое внимание уделяется встрече президентов США и России, однако Германии, как стране-хозяйке саммита, явно не понравилось то, что долгожданное знакомство пройдет во время рабочего заседания «Двадцатки». «Случайно?» – сомневается немецкая пресса.

Как пишет газета Die Zeit, недоумение вызывает и то, почему Россия, которая по сравнению с большинством стран G20 является экономически «большим карликом», приезжает на саммит, как страна – лидер.

«Россия экономически «большой карлик». Путинская Россия не является мировой державой, такой как некогда СССР, хотя пропаганда пытается уверить в обратном. Но как получается, что Путин наравне с Трампом прибыл в Гамбург, как самый влиятельный человек?» – подчеркивает газета.

«Экономическая мощь России начала снижаться в 2008 году, а после 2016 сократилась на 23%. США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Индия, Канада и Италия – десять стран в мире имеют гораздо более весомый ВВП, чем Россия», – напоминает Die Zeit.

Издание считает, что Путин пытается компенсировать внутреннюю слабость страны «внешней силой», и называет его действия «большим блефом».

Франция, казалось бы, напротив, держится в стороне от оценочных суждений о предстоящей встрече. Любопытство выражает лишь о том, как она пройдет на фоне ярких «антироссийских заявлений», которые позволил себе Трамп, находясь в Польше во время своего четырехдневного тура по Европе.

«Накануне встречи Трамп осудил дестабилизирующее поведение России и признал, что Россия могла повлиять на результаты выборов. До этого времени Трамп только «ругал» якобы фейковые новости и не мог положить конец спекуляциям о влиянии России на результаты выборов в Соединенных штатах Америки в 2016 году », – напоминает газета Le Monde.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.07.17

Дождались: Путин и Трамп пожали друг другу руки. / Пучков отчитался Путину о положении дел в пострадавших регионах. / Путин отправил в отставку главного ядерного генерала. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»