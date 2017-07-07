Малоснежное московское лето: суббота станет самым холодным днем июля

Синоптики советуют москвичам достать ветровки и плащи – впереди совсем нелетние выходные. За три дня может выпасть более 15 мм осадков, а среднесуточная температура окажется на пять градусов ниже климатической нормы.

Согласно прогнозу метеорологов, суббота, 8 июля, будет не просто пасмурной и дождливой, но возможно, станет самым холодным днем месяца – даже дневная температура не превысит +15. Ожидаются дожди разной интенсивности с порывистым северо-западным ветром.

«В пятницу и предстоящие выходные высокий циклон над Волго-Вятским районом усилит свое влияние на погоду Москвы. В тыловой части глубокого малоподвижного вихря погода станет еще более неустойчивой и холодной», – предупреждает Гисметео.

В воскресенье дождей станет меньше, солнца – больше. Ветер ослабеет и начнет теплеть.

Прогноз на следующую неделю довольно оптимистичный. Синоптики обещают похожую на летнюю погоду с дневной температурой выше 20 градусов. В отдельные дни столбик термометра будет повышаться до +25, однако грозовые дожди продолжатся.

Как сообщал «Новый День», в начале июня в Москве прошел снегопад.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.07.17

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