Политолог: «Альфа самцы» Путин и Трамп могут быть друзьями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп – «альфа-самцы, оба – мачо». В их встрече будет не только политика, но и психология. Нестандартный взгляд на предстоящие переговоры двух лидеров высказал известный российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его оценке, лидеры двух держав – «не просто мачо, а воплощение мачизма в мировой политике».

«Чем закончится встреча двух крутых мужиков? – разогревает страсти эксперт на своей странице в Facebook. -Они могут буквально «подраться», учуять друг друга врагами и всегда воевать друг с другом. Альфа самцы могут быть врагами. А могут хлопнуть друг друга по плечу, обняться и пойти дальше выпить по рюмке и решить, что делать с этим миром. Альфа самцы могут быть и друзьями».

Однако Марков не исключил, что Путин и Трамп могут решить не вмешиваться в «гаремы друг друга и разойтись по углам ринга».

«Хитроумные евробюрократы – «кастраты» с тонкими красивыми голосами, – добавил политолог, – естественно, со страхом смотрят на эту встречу бурчащих что-то себе под нос Альфа-самцов».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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