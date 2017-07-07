В Литве нашли русского «шпиона»: гражданин России попал за решетку на 10 лет

В Литве гражданин России Николай Филипченко приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Такое решение вынес Вильнюсский окружной суд.

По версии литовской стороны, Филипченко вместе с другими лицами якобы пытался завербовать сотрудников департамента госбезопасности Литвы с целью установки «жучков» в рабочем кабинете президента Дали Грибаускайте и в её резиденции, передает «Интерфакс».

Россиянин был задержан еще в 2015 году во время поездки из Калининградской области в Белоруссию. Его поместили под арест в Лукишкский следственный изолятор-тюрьму.

Отметим, что сам Филипченко вину не признает и отказывается давать показания.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.07.17

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