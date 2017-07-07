Фестиваль «Нашествие»: полиция обнаружила тайник с алкоголем

В Конаковском районе Тверской области, где начался крупнейший ежегодный рок-фестиваль «Нашествие», полиция нашла тайник с алкоголем. Как сообщила пресс-служба УВД Тверской области, в «схроне» закопанными в земле обнаружены 257 бутылок ёмкостью 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейскими устанавливаются лица, причастные к организации данного тайника, проводятся необходимые оперативно-розыскные действия, по результатам которых будет приято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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