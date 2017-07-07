Москвичи позже всех остальных жителей России вступают в брак

Позже всего вступают в брак и заводят детей в России – жители Москвы. Об этом сообщили эксперты в области социологии и демографии накануне праздникп Петра и Февронии – Дня любви, семьи и верности, который традиционно отмечается в России 8 июля.

«Сейчас по Москве средний возраст рождения первенца у женщин – 27,5 лет, это выше, чем по России в целом. Возраст вступления в первый брак – 25-26 лет, раньше он составлял 20-21 год. За последние два десятилетия этот возраст действительно вырос, и скорее всего, он продолжит медленно расти в ближайшей перспективе», – цитирует РИА «Новости» завлабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Аллу Тындик.

По мнению эксперта, такая тенденция связана с изменением жизненных этапов современного человека.

«Люди дольше учатся, почти все стремятся получить высшее образование, и в целом есть такая социальная норма, что нужно сначала поучиться, может быть, даже встать на ноги, начать зарабатывать, а после этого создавать семью. При этом это не значит, что люди не имеют партнеров, многие живут в незарегистрированных браках», – отметила она.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков в этой связи обратил внимание, что укреплять традиционное понимание семьи и брака в сознании москвичей должно государство.

«Правительство не должно снижать активности в плане помощи и поддержки института традиционной семьи, прежде всего, молодой семьи. В последнее время институт семьи дискредитируется, и чтобы этого не происходило, со стороны властей должны приниматься соответствующие меры. При этом такая деятельность не должна носить кампанейский характер, она должна быть постоянной», – подчеркнул он.

Напомним, в июне столичное управление ЗАГС Москвы сообщило, что число браков с начала года в Москве возросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигло 25 687. Вместе с этим выросло и число разводов – до 18 397.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.07.17

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