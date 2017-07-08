Медведев решил раскрыть данные о гражданах РФ на едином портале

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал концепцию создания единого федерального информационного ресурса, где будут содержаться сведения об всех гражданах страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Предполагается, что целью такой базы данных является создание системы учета сведений о населении России, «обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость», которая направлена на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц.

В распоряжении также уточняется, что создаваемый централизованный ресурс будет взаимодействовать с уже существующими информационными системами налоговых служб, служб социального страхования и пенсионного обеспечения, статистических служб, служб земельного кадастра и регистрации прав собственности, органов внутренних дел, Минобороны и прочих.

«Федеральный ресурс о населении будет создаваться только на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем. Внесение в него сведений о населении, ранее не учтённых в других информационных системах, не предусматривается», – пояснили в правительстве РФ.

Как говорится в документе, создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан.

Предполагается, что среди сведений, которые власти будут заносить в систему, – базовые данные о гражданине, его имя, дата и место рождения и смерти, пол, место прописки и регистрации и тп.

Реализация проекта, как планируется, должна пройти в четыре этапа до 2025 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.17

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