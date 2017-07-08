ФАС не оставляет надежду снизить запредельные цены в московских аэропортах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала переговоры с собственниками московских аэропортов и предприятий общественного питания по вопросу ценообразования. Об этом сообщил сегодня глава ведомства Игорь Артемьев.

По его словам, в ходе проверок ФАС сумела выявить «запредельные» и «супердорогие» цены в московских аэропортах. Как считает Артемьев, эта ситуация неприемлема, так как услугами пользуются люди разного достатка, передает «Интерфакс».

«С другой стороны, мы понимаем, что арендные площади в этих аэропортах очень высокие, потому что им (собственникам) нужно окупать. Поэтому мы ведем переговоры и с администрациями аэропортов с точки зрения размеров арендной платы, и с самими собственниками этих кафе, ресторанов, чтобы все-таки это было приемлемо», – сказал Артемьев.

Глава ФАС привел в пример работу своей службы с автостоянками. «Мы в последнее время провели серию рейдов и снизили там цены до обоснованных экономических. То есть 100-200 рублей можно понять в час, но 500-600 – невозможно», – подчеркнул Артемьев.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 08.07.17

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