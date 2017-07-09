Умер знаменитый художник Илья Глазунов

В Москве на 88-м году жизни умер основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, знаменитый художник Илья Глазунов. Об этом сообщила его дочь Вера Глазунова. По ее словам, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Илья Сергеевич скончался. Причина смерти – остановка сердца, сердечной недостаточность», – сказала Глазунова, слова которой цитирует «Интерфакс».

По словам дочери художника, дата прощания и место похорон пока не определены.

Илья Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде. Он является народным художником СССР (1980), лауреатом Государственной премии Российской Федерации (1997), полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Глазунов – автор живописного полотна «Вечная Россия», представляющего историю и культуру России за 1000 лет, 1988 года, живописных панно «Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию» на здании ЮНЕСКО в Париже.

Создал серию портретов советских и иностранных политических и общественных деятелей, писателей, людей искусства, среди которых Индира Ганди, Федерико Феллини, Джина Лоллобриджида, космонавт Виталий Севастьянов, глава СССР Леонид Брежнев и другие.

Глазунов также был театральным художником – создал оформление к постановкам опер «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова в Большом театре, «Князь Игорь» Александра Бородина и «Пиковая дама» Петра Чайковского в Берлинской опере, к балету «Маскарад» Арама Хачатуряна в Одесском оперном театре.

Участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого кремлёвского дворца.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.07.17

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