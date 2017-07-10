Синоптики: 8 июля стало самым холодным за 25 лет

Минувшие выходные «вернули» московский регион в начало мая или «перенесли» в середину сентября. 8 июля стало самым холодным за последние 25 лет.

«Среднесуточная температура воздуха в этот день в столице составила всего +11,1°! Это при климатической норме в +17,6°», – отметили в центре погоды «Фобос».

Настроение омрачала не только аномально низкая температура, но и сплошная плотная облачность, непрекращающийся дождь.

Между тем, синоптики утешают: пик похолодания позади. Сегодня в столице ожидается чуть более 20 тепла, а завтра – до +25.

С 10 июля в Москве начнет формироваться летний характер погоды. Среднесуточная температура постепенно вернется в норму и вскоре начнет ее превышать. До середины месяца дневные значения будут колебаться в диапазоне +20...+25. Затем волна тепла усилится. Отдельные дни, как прогнозируется, будут по-пляжному жаркими.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.07.17

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