В Москве на Садовом кольце появятся новые бесплатные точки доступа к Wi-Fi

Сеть бесплатного уличного Wi-Fi в центре Москвы значительно расширится. Столичные власти намерены увеличить охват беспроводным интернетом на Садовом кольце. Об этом сообщается на портале правительства столицы.

Как сказал руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев, новые точки доступа появятся уже в начале следующего года.

«Наша задача – обеспечить равномерное покрытие улиц внутри Садового кольца сетью городского Wi-Fi, – пояснил он. – Сейчас мы проводим радиопланирование для определения мест установки дополнительных точек доступа к Wi-Fi таким образом, чтобы в центре Москвы, где аккумулированы все бизнес- и досуговые зоны города, жители и гости столицы могли оставаться в режиме онлайн столько, сколько им необходимо».

Как напоминают в мэрии, городской Wi-Fi можно поймать на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. Одновременно в сети могут работать до 15 тысяч устройств, при этом переключение между точками не требует повторной авторизации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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