Антон Носик будет похоронен на Востряковском кладбище

Известный блогер и медиа-менеджер Антон Носик, скончавшийся накануне в Москве, будет похоронен 11 июля на Востряковском кладбище. Как сообщил на своей странице в Facebook владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, в связи с большим количеством людей церемония прощания перенесена в Центральной Дом Литераторов Большой Никитской, 53, и начнется в 11:00 мск.

Интернет-деятель, стартап-менеджер, журналист, популярный блогер Антон Носик скончался в ночь с 8 на 9 июля в Подмосковье на 52-м году жизни. Причиной смерти СМИ называют сердечный приступ.

Подмосковный главк Следственного комитета начал доследственную проверку в связи со смертью Носика, однако пока ничего указывающего на насильственный характер смерти не обнаружено, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Антон Носик родился в 1966 году в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. С 1990 по 1997 год он жил в Израиле, где начал заниматься журналистикой. В 1998 году при содействии Фонда эффективной политики основал Газету.Ru, а в 1999 году – портал Lenta.ru. Носик также участвовал в создании многих медиа-проектов, с 2009 по 2011 год занимал пост главного редактора BFM.ru.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.17

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