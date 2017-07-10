«Инвесторы» продолжают бегство из России

Бегство инвесторов из России продолжается. За неделю финансовые спекулянты вывели из фондов, ориентированных на российские активы, $29,4 млн против $0,4 млн ранее. Об этом говорится в обзоре компании Sberbank CIB Investment Research, который цитирует «Газета.Ru».

«Отток средств из ориентированных на Россию фондов продолжается уже месяц. Россия третью неделю подряд оказалась единственным рынком БРИКСТ, продемонстрировавшим чистый отток средств. При этом работающие на российском рынке структуры продемонстрировали негативную динамику четвертый раз подряд, а в общей сложности чистый отток по итогам четырех недель составил почти $230 млн», – сказано в обзоре.

Уточняется, что лучшую динамику активов под управлением БРИКСТ показала Южная Африка (приток на 0,12%, или $55,3 млн). По абсолютному притоку средств самый большой показатель продемонстрировала Индия ($111 млн, что соответствует 0,08% активов под управлением).

Ранее сообщалось, что непрерывный отток капитала из России продолжается с конца февраля. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за это время отток капитала составил более $1,6 млрд, что является рекордным показателем за три с половиной года. По словам экспертов, бизнесменов пугают санкции, корпоративные конфликты и падение нефтяных цен.

По оценке Банка России, в 2017 году чистый отток капитала из России составит около $37 млрд. Как считает регулятор, в следующие два года эта цифра будет уменьшаться, а к 2019 году составит $8млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 10.07.17

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