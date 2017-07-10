Русский националист Горский сбежал из-под домашнего ареста в Литву

Один из активных участников русского националистического движения Юрий Горский, который на прошлой неделе был отправлен под домашний арест по уголовному делу об экстремистских призывах, сбежал в Литву и намерен просить там убежище.

«Сейчас приехал в Литву по визе, я пока воспользуюсь возможностью находиться здесь как турист, так как мне еще нужно попутешествовать по делам по ЕС. Когда приведу в порядок свои дела там, сразу попрошу убежище в Литве», – заявил Горский агентству BNS, передает РИА «Новости».

Беженец также уточнил, что, скорее всего, заявление об убежище он направит в середине или в конце августа.

Горский уточнил, что прибыл в Литву в ночь на воскресенье. По его словам, он уже три года приезжает в республику, так как на имя его супруги зарегистрирован дом в Паланге.

Своим отъездом из России Горский нарушил условия пребывания под домашним арестом. В случае его возвращения в РФ, ему грозит заключение под стражу в СИЗО. Кроме того, если Горский не вернется в Россию, то его могут судить заочно.

Ранее, 5 июля, Горский был задержан около здания Московского городского суда, где слушалось дело бывшего лидера запрещенного судом объединения «Русские» Дмитрия Дёмушкина. В конце апреля Нагатинский суд Москвы признал его виновным в размещении на своей странице в социальной сети двух картинок, признанных экстремистскими, и назначил ему 2,5 года колонии общего режима. Сам Дёмушкин отрицает свою вину и ссылается на то, что это были согласованные властями лозунги «Русского марша».

Как ожидается, жалоба на приговор будет рассмотрена 17 июля.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.07.17

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