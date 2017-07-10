В подмосковных Мытищах обнаружен нелегальный склад пива

Сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области обнаружили в Мытищах склад с нелегальным алкоголем. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Росалкогольрегулирования.

В ходе проверки складских помещений на Силикатной улице установлен факт хранения алкогольной продукции без документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. В общей сложности обнаружено более 180 тысяч бутылок пива, пивных напитков, сидра и слабоалкогольной продукции различных наименований.

В настоящее время вся алкогольная продукция арестована и изъята. Проводится административное расследование.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.17

Русский националист Горский сбежал из-под домашнего ареста в Литву. / На скандальной балашихинской свалке обнаружен опасный фильтрат. / В Подмосковье вернулись редкие орлы-карлики. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»