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В подмосковных Мытищах обнаружен нелегальный склад пива

В подмосковных Мытищах обнаружен нелегальный склад пива
Фото fsrar.ru

Сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области обнаружили в Мытищах склад с нелегальным алкоголем. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Росалкогольрегулирования.

В подмосковных Мытищах обнаружен нелегальный склад пива
В подмосковных Мытищах обнаружен нелегальный склад пива
В подмосковных Мытищах обнаружен нелегальный склад пива
В подмосковных Мытищах обнаружен нелегальный склад пива

В ходе проверки складских помещений на Силикатной улице установлен факт хранения алкогольной продукции без документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. В общей сложности обнаружено более 180 тысяч бутылок пива, пивных напитков, сидра и слабоалкогольной продукции различных наименований.

В настоящее время вся алкогольная продукция арестована и изъята. Проводится административное расследование.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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