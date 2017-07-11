Капитал не уживается в России: отток вырос в 1,7 раза

Чистый вывоз капитала частным сектором из России сложился на уровне $14,7 млрд, что почти в 1,7 раза больше прошлогоднего уровня ($8,6 млрд). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении Банка России.

Регулятор пояснил, что определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала, в отличие от ситуации годом ранее, оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств.

Прочие секторы в условиях восстановления экономической активности, напротив, выступили нетто-импортерами иностранного капитала, уточнил ЦБ.

В этой ситуации, по предварительной оценке, в первом полугодии положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса увеличилось до $23,0 млрд (14,9 млрд долларов США годом ранее).

«Укрепление торгового баланса на треть, ставшее следствием более благоприятной конъюнктуры мировых цен на основные товары российского экспорта, преобладало над увеличением отрицательного сальдо баланса услуг и баланса доходов», – говорится в сообщении ЦБ.

Как сообщил «Новый День», в середине июня глава Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что в 2017 году чистый отток капитала из России составит около $37 млрд. По ее оценке, в следующие два года эта цифра будет уменьшаться, а к 2019 году составит $8млрд.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.17

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