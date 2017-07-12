Гроза близко: МЧС объявило о резком ухудшении погоды в Москве

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщили пресс-службы региональных главков МЧС РФ.

Ожидается, что резкое ухудшение погодных условий произойдёт в ближайший час с сохранением до утра 13 июля. В Москве и Подмосковье местами прогнозируется сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают, что есть вероятность повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, ДТП. По возможности в МЧС советуют жителям Москвы и Подмосковья оставаться дома, а на улице лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревья и сооружений повышенного риска – мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

Как уточняет погодный центр «Фобос», сегодня облачный покров столичного региона будет уплотняться. Максимальная температура Москве составит 25 градусов тепла, по области – до 26. Атмосферное давление к вечеру понизится до 744 мм рт. ст.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.07.17

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