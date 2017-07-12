В посылках из Германии обнаружено 30 кг «наркотических пазлов»

Сотрудники «Почты России» и Федеральной службы безопасности перехватили посылки из Германии с «наркотическими пазлами» для подростков. В почтовых отправлениях, где, согласно сопроводительным документам, должен был находиться детский пазл из 18 тысяч деталей, оказалось более 30 кг синтетических наркотиков.

«Установлено, что в целях бесконтрольного получения посылок, адресованных вымышленным людям, 26-летний гражданин Украины и 22-летняя жительница Астраханской области вступили в сговор с сотрудниками двух московских отделений связи и работниками курьерской доставки, которые выдавали подозреваемым международные почтовые отправления без проверки документов», – говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

Сообщается, что оба наркодилера задержаны с поличным при получении почтовых отправлений из Германии в одном из столичных отделений связи. В изъятых посылках эксперты обнаружили свыше 30 кг сильнодействующих синтетических препаратов, которые считаются «клубными» наркотиками и распространяются в основном среди подростков. Стоимость этой партии на «чёрном рынке» составляет несколько десятков миллионов рублей.

По результатам проведенных мероприятий Следственной службой УФСБ по г. Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных граждан, а также их возможные сообщники и каналы распространения наркотических средств.

В «Почте России» уточнили, что работники отделений связи и курьеры, грубо нарушившие правила оказания почтовых услуг, будут уволены в связи с утратой доверия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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