Госдума одобрила привилегии для украинцев, желающих получить гражданство РФ

Сегодня Государственная дума РФ приняла поправки в действующее законодательство, которые упрощают для украинцев получение российского гражданства. После вступления изменений в силу, им не обязательно предоставлять справку об отказе от гражданства Украины.

Предполагается, что документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющего у него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления.

Как отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, из-за обстановки на Украине многим гражданам сложно достать документ «полномочного органа иностранного государства» об отказе от гражданства, передает РИА «Новости».

Предполагается, что такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в РФ.

Стоит отметить, что на территории России живет около миллиона граждан Украины. В основном они находятся в крупных городах – в московском регионе, Петербурге. Из них 450 тысяч обратились за статусом временного проживания, а остальные не могут получить гражданство, потому что либо у них нет возможности доказать статус «носителя языка», собрав данные о родственниках, либо регионы не выделили квоту.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.07.17

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