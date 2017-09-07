Москве вернули легендарный памятник Пушкину

В Москве после реставрации открыт легендарный памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Больше года специалисты восстанавливали его исторический облик, укрепляли основание памятника, работали с самой скульптурой. И вот наконец мы можем с гордостью продемонстрировать результаты этой большой работы и показать монумент во всей его красе. Особенно приятно сделать это в канун 870-летия нашего города: в скором времени москвичи смогут вновь смело назначать встречи «возле Пушкина», – цитирует Емельянова пресс-служба правительства города.

Напомним, реставрационные работы начались летом 2016 года. Было укреплено железобетонное основание монумента, переложены блоки ступеней. Также поверхности гранитных плит облицовки очищены от загрязнений, трещины запечатаны скрепляющим составом.

Клумба по периметру памятника была демонтирована, так как через цветник постоянно проникала влага, кроме того, она изначально не была предусмотрена и появилась только в советское время. На месте клумбы теперь брусчатка.

Сбор средств на строительство памятника начался еще в 1855 году. В мае 1875 года первую премию присудили скульптору Александру Опекушину. Открытие монумента состоялось 6 июня 1880 года на Тверском бульваре – на Страстной площади, ныне Пушкинской. Памятник реставрировался дважды – в 1993 и 2003 годах, но тогда работы носили фрагментарный характер.

Москва, Мария Вяткина

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