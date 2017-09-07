В России возрождается культ Сталина / Молодежи нравится образ лидера, который способен сделать страну «великой»

В России постепенно возрождается культ личности Иосифа Сталина, который в массовом сознании сделал СССР «Великой державой». Согласно данным социологического исследования российской негосударственной исследовательской организации «Левада-центр», число симпатизирующих генсеку ЦК КПСС за последнее десятилетие значительно выросло, причем за счет более молодых слоев населения.

Как показал опрос, все меньше людей считает Сталина «государственным преступником». Если в августе 2009 года так его назвать были готовы 38%, то в апреле 2017 года только 26%. При этом большинство респондентов (56%) выразили уверенность, что заслуг у Сталина все же больше, чем «недостатков».

Самым спорным вопросом в оценке личности Сталина до сих пор является тема массовых репрессий 30-х годов прошлого века. Социологи отмечают, что 30% опрошенных знают, что в их семье в прошлом были родственники, кто стал жертвой репрессий. Однако социологические данные показывают, что за последние 10 лет доля тех, кто считает репрессии «политически целесообразными» выросла с 9 до 26%, а число тех, кто квалифицирует эти события как «преступление, которому нет оправдания», снизилась почти вдвое: с 72 до 39%.

Сейчас число тех, кто считает, что ответственность за репрессии лежит и на Сталине и на государственной системе 41%.

По мнению директора «Левада-центра» Льва Гудкова, последние 17 лет люди пытались дать репрессиям объяснение, «указывая на характер самоуничтожающей внутривидовой борьбы в высшем эшелоне власти», или веря, что Сталин боролся с «действительными, а не выдуманными врагами народа».

«Примечательно, что если доля «верящих в существовании внутренних врагов», практически не менялась за это время, то число респондентов, готовых к самообману, успокаивающих себя тем, что «репрессии касались в основном «верхов», год от года растет (она увеличилась с 14 до 22%). Незначительное число опрошенных (8-6%) по-прежнему решительно отвергают сам тезис о массовых репрессиях при Сталине», – подчеркнул Гудков.

При этом 45% в настоящий момент полагают, что репрессия подвергались «все без разбора, по произволу власти или по доносу завистников».

Как показывают результаты опроса, 46% россиян поддерживают установку памятников жертвам политических репрессий и граждан, погибших на протяжении всего советского периода. С их точки зрения, это было бы «восстановлением справедливости по отношению к жертвам» и «предостережением повторения» трагических событий. Однако 19% считают, что такие действия «ведут к расколу в обществе и очернению прошлого нашей страны».

По мнению Гудкова, отношение к Сталину характеризуется двойственностью и противоречивостью, отражающими структуру постсоветского «двоемыслия». При этом запрос общества на возвращение России статуса сильнейшей страны привел к росту «привлекательности и значимости диктатора, выступающего в качестве одного из персоналистских символов Великой державы».

«Само по себе массовое сознание не в состоянии осмыслить ход истории, тем более – ее наиболее трагические периоды, такие как сталинизм. Особенно заметно такого рода слабость проявляется в вытеснении из общественной памяти самого смысла и времени сталинских репрессий», – считает социолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.09.17

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