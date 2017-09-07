МЧС предупреждает: к Москве и области снова приближается шторм

МЧС опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Согласно прогнозу Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайший 1-3 часа с сохранением на вечер 7 августа местами в Московской области и Москве ожидается местами сильный дождь, грозапри порывистом ветре до 12-17 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что во время непогоды возможно наполнение водой дорожного полотна, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, а также промыв грунта.

Вместе с тем в результате ненастья возможно повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, что может привести к травмированию людей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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