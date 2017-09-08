В Москву идёт бабье лето: синоптики прогнозируют аномальную жару

В предстоящие выходные в Москву ожидается приход второй волны бабьего лета. Согласно прогнозу центра «Фобос», в середине следующей недели возможно повышение температуры воздуха до +28 градусов, что будет соответствовать показателям середины лета.

Как отмечают синоптики, в субботу, 9 августа, в Москве ожидается до +20, а в воскресенье – до +24 градусов.

«На следующей неделе начнется вторжение субтропического тепла! Температура продолжит стремительно повышаться, ночью станет не прохладнее +11…+16°, а днем к среде до +23…+28°, что является аномалией для сентября и соответствует показателям середины лета», – говорится в прогнозе синоптиков.

В среду, 13 сентября, возможно, будет повтор рекорд далекого 1909 года, когда в Москве было +27,4 градуса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.09.17

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