Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:41 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В День Москвы общественный транспорт изменит график работы

В День Москвы общественный транспорт изменит график работы

Московские власти изменили график движения наземного общественного транспорта в День города. Работа наиболее востребованных маршрутов продлится до трех часов ночи. Перевозить пассажиров будут 400 автобусов, троллейбусов и трамваев на наиболее востребованных маршрутах, говорится в сообщении на официальном портале правительства Москвы.

Дополнительно ночью (до 03:00) с 9 на 10 сентября будет продлена работа пяти маршрутов частных перевозчиков. Это маршруты автобусов № 88 («Гидропроект» – «Станция метро «Планерная»), 112 («1-й Капотнинский проезд» – «Станция метро «Братиславская»), 236 («Матвеевское» – «МКАД»), 714 («Улица Павла Корчагина» – «Рижский вокзал») и 259 («Улица Корнейчука» – «Станция метро «Владыкино»).

Вместе с тем, как сообщалось ранее, столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) перейдут на круглосуточный режим работы во время празднования 870-летия столицы. Для этого подготовлены дополнительные резервные поезда метро и автобусы на случай большого пассажиропотока».

В ночь с 9 на 10 сентября интервалы движения поездов метро составят от четырех до 10 минут, а поездов МЦК – 10 минут. Время ожидания транспорта будет зависеть от загруженности линий.

Между тем, в дни празднования юбилея столицы планируется усилить меры безопасности в общественном транспорте. Остановки наземного транспорта включат в маршруты патрулирования сотрудников МВД: их будут проверять кинологи со служебными собаками. Кроме того, штат работников подразделений транспортной безопасности метрополитена увеличат в полтора раза. На станциях метро, расположенных у мест проведения массовых мероприятий, будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. На входе в подземку планируется усиленный досмотр.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.09.17

Банк России заявил о намерении продать «прозрачное» «Открытие». / «Болотные» последствия: Удальцов допрошен в Следственном комитете. / В Сети обсуждают смерть Пашинина в Донбассе. Мать актера: «Все нормально у нас».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

«Я решу вопрос санкций!» Андрей Богданов намерен баллотироваться на пост президента РФ

Российская оппозиция скатилась к «политическому рэкету»

Олег Матвейчев: В России исчезла политическая «движуха»

Игорь Минтусов: Московским властям выгодны «унылые» выборы

Челябинск /

Внимание к мелочам. Гороскоп РИА «Новый День» на 11 – 17 сентября 2017

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости