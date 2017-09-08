В День Москвы общественный транспорт изменит график работы

Московские власти изменили график движения наземного общественного транспорта в День города. Работа наиболее востребованных маршрутов продлится до трех часов ночи. Перевозить пассажиров будут 400 автобусов, троллейбусов и трамваев на наиболее востребованных маршрутах, говорится в сообщении на официальном портале правительства Москвы.

Дополнительно ночью (до 03:00) с 9 на 10 сентября будет продлена работа пяти маршрутов частных перевозчиков. Это маршруты автобусов № 88 («Гидропроект» – «Станция метро «Планерная»), 112 («1-й Капотнинский проезд» – «Станция метро «Братиславская»), 236 («Матвеевское» – «МКАД»), 714 («Улица Павла Корчагина» – «Рижский вокзал») и 259 («Улица Корнейчука» – «Станция метро «Владыкино»).

Вместе с тем, как сообщалось ранее, столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) перейдут на круглосуточный режим работы во время празднования 870-летия столицы. Для этого подготовлены дополнительные резервные поезда метро и автобусы на случай большого пассажиропотока».

В ночь с 9 на 10 сентября интервалы движения поездов метро составят от четырех до 10 минут, а поездов МЦК – 10 минут. Время ожидания транспорта будет зависеть от загруженности линий.

Между тем, в дни празднования юбилея столицы планируется усилить меры безопасности в общественном транспорте. Остановки наземного транспорта включат в маршруты патрулирования сотрудников МВД: их будут проверять кинологи со служебными собаками. Кроме того, штат работников подразделений транспортной безопасности метрополитена увеличат в полтора раза. На станциях метро, расположенных у мест проведения массовых мероприятий, будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. На входе в подземку планируется усиленный досмотр.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.09.17

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