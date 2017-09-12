Эксперты: Популистские поправки в закон о торговле навредили всем

Стагнация в отечественной экономике является следствием не только антироссийских санкций, но и действий российских законодателей. Частые изменения в правилах торговли изнутри подрывают развитие бизнеса России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили экономисты, представляя доклад «Экспертный анализ результатов внесения поправок в закон о торговле (№273-ФЗ от 3.07.2016)».

Как считают эксперты, поправки, принятые Госдумой в июле 2016 года и вступившие в силу в январе 2017 года, негативно повлияли практически на всех участников экономического процесса: производителей, поставщиков, торговые сети и потребителей.

Руководитель комитета по оценке регулирующего воздействия «Деловой России» Алексей Головченко обратил внимание, что Россия является рекордсменом по количеству изменений в законодательстве о торговле. Ежегодно в стране принимается более 6000 корректировок в сфере регулирования деятельности бизнес-сообществ.

«Основная проблема заключается в том, что у наших законотворцев есть законодательный зуд. Закон принимается, потому что есть задачи по количеству законов», – считает он.

Эксперт пояснил, что последние поправки принимались в рекордно короткие сроки и были скорее популистским ходом депутатов накануне выборов в Госдуму, нежели продуманным решением. В результате огромное количество недостатков, заложенных в поправках в закон о торговле, ставит государство перед необходимостью новых изменений и не дает предпринимателям планировать свою деятельность.

«Какой у тебя должен быть горизонт планирования, горизонт инвестиций, если ты понимаешь, что в следующем году правила поменяются. Когда закон в очередной раз подвергнется изменениям, все бизнес-планы уйдут в тар-та-ра-рынок», – констатировал Головченко.

Эксперт Центра общественно-политических проектов Николай Сапронов со своей стороны отметил, что такая «стабильная» ситуация в российской торговле наносит ущерб «инвестиционному имиджу России».

«В ритейле у нас работают компании с участием международного капитала. Сам характер политической риторики, которая сопровождала этот закон, вызывает довольно серьезные вопросы (у зарубежных коллег)», – пояснил Сапронов.

По его оценке, необходим «временный мораторий на новые изменения в законе о торговле». «Экономика нуждается в том, чтобы участники отрасли адаптировались к новым изменениям законодательства», – подчеркнул Сапронов.

В то же время эксперт обратил внимание, что изменения в законодательстве крайне негативно сказались на внутреннем рынке.

«Одним из следствий принятия поправок (в закон о торговле) является увеличение конкуренции по фактору цены. Как следствие, с учетом снижения уровня потребления на фоне экономического спада возникает проблема соблюдения рецептур, качества ингредиентов, технологий по упаковке, хранению и доставке. Эта зона практически не регламентирована законодательством!» – сказал он.

Головченко со своей стороны согласился, что ужесточение правил торговли, которое было в первую очередь якобы направлено на снижение цен «на полке» в магазине, на деле привело к тому, что объем контрафакта и фальсификата в России вырос в разы.

«Уже около 20% табачной продукции – чистый фальсификат и контрафакт. То же самое касается и молочной продукции. Поставщики продавливают производителя, и заставляют его делать продукт с большим сроком реализации. Как факт – мы получаем соответствующую ситуацию: контрафакт, фальсификат, некачественный товар», – констатировал эксперт.

Комментируя ситуацию в торговле, эксперты обратили внимание, что поправки (в закон о торговле) значительно снизили возможности для продвижения продукции через торговые сети из-за включения услуг по логистике и маркетингу в общий расчет вознаграждения. При этом их размер был сокращен вдвое – с 10 до 5%.

Кроме этого, Сапронов, опираясь на данные доклада, в котором проанализированы первые результаты принятия поправок в закон о торговле, отметил, что еще одним негативным влиянием на российский рынок стало сокращение максимального срока отсрочки оплаты торговыми сетями полученных от поставщиков продовольственных товаров.

«Производители продукции длительного хранения получили преференции. Они получают оплату существенно раньше, чем торговые сети успевают реализовать товар. То есть речь идет о кредитовании торговли», – пояснил он.

В результате, как считают эксперты, меньше чем через год после принятия поправок в стране уже зафиксировано снижение конкурентоспособности, ухудшение качества товара и уменьшение продуктового ассортимента на полках магазинов.

Головченко в этой связи выразил уверенность, что решить проблему возможно только при активном сотрудничестве всех участников экономического процесса. «Мы боимся, как бы это не стало традицией – раз в год менять закон о торговли. Нужно этот зуд остановить», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.09.17

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