ЕС «оценил ситуацию» вокруг Украины: санкции против РФ продлены ещё на полгода

Совет Европейского союза сегодня продлил антироссийский санкции до 15 марта 2018 года за «нарушение суверенитета Украины». Как говорится в официальном сообщении, нынешняя ситуация не позволяет изменить режим санкций.

Санкции предполагают запрет на поездки физических лиц и ограничения для юридических лиц. «Индивидуальные санкции» включают в себя замораживание активов.

В настоящее время ограничительные меры применяются к 149 физическим и 38 юридическим лицам.

Из санкционного списка были исключены четыре человека в связи с их смертью. Три юридических лица из прошлых санкционных списков провели слияние, их названия из перечня исчезли, власти ЕС добавили в список новую структуру.

Кроме этого, 4 августа в ответ на поставку в Крым турбин компании Siemens в «черный список» были добавлены еще три физических и три юридических лица.

Предполагается, что документ о продлении санкций будет опубликован 15 сентября в Официальном журнале ЕС.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.09.17

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