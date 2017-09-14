Обрушение миропорядка: Средняя Азия рискует стать территорией горячей войны

Среднеазиатский регион в ближайшее время может стать новой ареной горячей войны. Такое мнение высказали некоторые участники конференции «Ось Москва – Баку». По оценке экспертов, среди других реальных угроз для России, Закавказья и Средней Азии – ДАИШ (запрещенная в России террористическая организация), иностранное вмешательство и «потеря» молодежи постсоветского пространства.

Член Изборского клуба, политолог Шамиль Султанов отметил, что сейчас мы наблюдаем, как меняются правила игры на международной арене. «То, что происходит последние несколько лет на Ближнем Востоке, яркое тому свидетельство… Проблема в том, что формируется новый альянс и новые игроки. Роль региональных игроков усиливается», – сказал он, пояснив, что, в частности, формируется новый союзный треугольник: Турция-Иран-Катар.

Вторая важная тенденция: при усилении роли региональных игроков снижается влияние прежних «сильных мира сего». «Старый миропорядок, который создавался Соединенными Штатами, рушится. Но главное не в том, что он рушится – главное, что после этого появляется. Это неизвестно ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе», – констатировал Султанов

По его мнению, если 15 лет назад роль Закавказья еще была велика в геополитических расчетах, но сейчас она снижается. «Усиливается теневая роль Ирана – иранцы создают свои точки влияния. Усиливается роль Турции. Это уже не чистая геополитическая игра – это новая игра, новая ситуация», – сказал эксперт.

Важный момент меняющегося миропорядка – появление новых игроков и новых угроз. «Да, Азербайджан создал особую, уникальную модель секулярного государства, где сдерживается влияние религиозного экстремизма, – сказал Султанов, – Но не секрет, что радикализм усиливается во всем мире. И говорить, что единственное место, где радикализм не усиливается – это Азербайджан, было бы нереально».

Между тем, радикальные тенденции в мире усиливаются, подчеркнул эксперт. В этой связи он не исключил, что новая крупная война может перетечь в Среднюю Азию.

«Сейчас первая фаза войны с ДАИШ (запрещенная в России террористическая организация) на Ближнем Востоке закончится, начнется новая фаза. Скорее всего, в Средней Азии. Какой будет наша позиция? Это проблема, перед которой мы стоим… Если мы реалисты, мы должны реагировать на те вызовы, те угрозы, с которыми столкнемся. Уже сталкиваемся», – обратил внимание член Изборского клуба.

Проблема касается и России, отметил Султанов. Технологически мы сейчас, к сожалению, отстаем, и тенденция пока сохраняется. «Это факт, и как бы мы ни харахорились, это отставание – очень важный фактор, который будет определять геополитическую структуру ближайшие 3-5 лет», – прогнозирует эксперт.

Кроме того, сохраняется острая проблема Нагорного Карабаха, напомнил Султанов. Это еще один серьезный вызов – и старая модель урегулирования уже не работает. В рамках мифологической «минской группы» это уже не работает – проблему надо решать в рамках большого треугольника (Россия-Иран-Турция). И хотя у каждой из трех стран свои интересы, союз может быть эффективен, уверен политолог.

Депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев обратил внимание, что все еще остро стоит проблема вербовки террористов. Угрозы от них, возможность терактов все еще сохраняется. И здесь беда – в новом поколении, которое не связано братскими узами, как в Советском союзе.

«Наше отношение наше друг другу понятно, мы выросли в единой стране, у нас есть те устои, которые заложили в нас наши родители, деды. Сегодня надо вести речь о нашей молодежи, о молодежных проектах, – подчеркнул Бикбаев. – Нам нужны молодежные проекты, которые заключались бы не просто в том, чтобы собрать молодежь и поговорить. Молодежь сегодня очень широко представлена в соцсетях. Новые направления, новые форматы, более креативные и информационные, которые позволяли бы молодежи проявить себя».

В свою очередь заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя необходимость плотно сотрудничать с постсоветскими странами, подчеркнул, что России нужен «пояс безопасности».

«Реализация важных положений имеет много «но», узелков, которые следует тщательным деликатным образом распутывать. В этом смысле наш диалог Москва – Баку вселяет надежду, что мы сможем реализовать «пояс безопасности» – иметь вокруг себя государства, которые не имеют конфликта с нами и друг с другом», – сказал Климов.

«У нас, конечно, есть разные взгляды на те или иные события. Но каждый понимает, что Россия не прокурор и не адвокат, и стараемся, чтобы страны сами находили компромиссные решения. Важно, чтобы власти каждой из стран, которая граничит с нами, с которой имеем стратегическое партнерство, формировались народом самих стран».

Таким образом, резюмировал Климов, чем стабильнее будут наши политические системы, чем больше будем опираться на мнение собственного народа, а не на подкинутое извне, тем позитивнее будут эти процессы.

Москва, Софья Метелкина

Москва. Другие новости 14.09.17

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