«Промсвязьбанк» и «Возрождение» решили слиться

Советы директоров «Промсвязьбанка» и банка «Возрождение» вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний своих акционеров об объединении кредитных организаций. Как сообщила пресс-служба «Промсвязьбанка», акционеры обоих банков примут решение до 26 октября.

Банк «Возрождение» вошел в состав холдинга «Промсвязькапитал Б.В.» (ПСК) в 2015 году, и до настоящего времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивания кросс-продаж. Сегодня клиентам Банка «Возрождение» доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ и наоборот, уточнили в «Промсвязьбанке».

«Промсвязьбанк» – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае.

Банк «Возрождение» – персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По данным Банка России, входит в ТОП-30 крупнейших российских банков, стабильно входит в ТОП-10 банков по объему выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке и ТОП-10 по темпам прироста выданных жилищных кредитов. Филиальная сеть насчитывает более 120 офисов и порядка 2000 банкоматов, включая банкоматы партнеров. Банк обслуживает 1,3 млн частных лиц и более 42 тысяч счетов корпоративных клиентов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.09.17

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