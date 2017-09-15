Пятница, 15 сентября 2017, 12:22 мск

российское информационное агентство 18+

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К Москве приближается ураган

К Москве приближается ураган

В московском регионе в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно прогнозу синоптиков в ближайшие часы и вечером, а также ночью 16 сентября в Москве и Подмосковье прогнозируется сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду, предупреждает МЧС.

В результате ненастья возможно накопление воды на дорожном полотне, затруднение движения транспорта и ДТП, повреждение линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, что может привести к травмам населения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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