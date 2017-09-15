Ураган близко: в столичных аэропортах отменено и задержано 40 рейсов

В столичных аэропортах задержано и отменено 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

К 13:30 в аэропорту «Домодедово» уже задержано 30 рейсов, еще 3 отменено. В «Шереметьево» задержано 7 рейсов.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», сегодня МЧС предупредило, что в московском регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным МЧС, сегодня днем и вечером, а также в ночь на 16 сентября ожидается сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду.

Москва, Мария Вяткина

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