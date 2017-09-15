В Москве бизнесмен-«террорист» Петросян обжаловал приговор

Защита бизнесмена-«террориста» Арама Петросяна, захватившего в августе 2016 года столичное отделение «Ситибанка» с коробкой соли, оспорила приговор. Об этом сообщил его адвокат Станислав Мальцев.

По его словам, соответствующая жалоба о смягчении наказания в виде 12 лет заключения в колонии строгого режима уже подана в Верховный суд РФ. Кроме этого, защита надеется оправдать Петросяна по статье «террористический акт», передает РИА «Новости».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», вечером 24 августа 2016 года Петросян взял в заложники шестерых человек в отделении «Ситибанка» на Большой Никитской улице, и угрожал взрывом. На шее у него висела обмотанная желтым скотчем коробка, из которой торчали провода. В числе требований, которые он выдвинул – признать на государственном уровне понятие банкротства болезнью и создать на государственном уровне новый институт, направленный на решение этих проблем.

Через несколько часов после переговоров с полицией Петросян отпустил всех заложников, а сам сдался властям. Как позже выяснилось, взрывное устройство было муляжом, а в коробке находилась соль.

В ходе медицинской экспертизы у Петросяна было выявлено психическое расстройство, не требующее принудительного лечения, но влияющее на принятие самостоятельных решений.

7 сентября Московский окружной военный суд признал Петросяна виновным и проговорил к 12 годам заключения и «дополнительному ограничению свободы» на 1 год – после отбытия наказания для него будет установлен запрет на выезд за пределы Московской области и смену постоянного места жительства.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.09.17

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