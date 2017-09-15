Российские туристы снова подтверждают статус самых «отчаянных»: турпоток на Кубу растет, вопреки «Ирме»

Российские туристы снова ставят рекорды по посещению потенциально опасных стран. По словам советника по туризму кубинского посольства Эдильберто Риверон, в этом году на Кубу приедет отдыхать не менее 100 тысяч туристов из России, несмотря на самый мощный за последние 10 лет ураган «Ирма», бушующий в Атлантике.

«Мы считаем, что, несмотря на трудности, вызванные ураганом, рыночная конъюнктура достигнет 100 тысяч туристов (из России) в этом году, что будет рекордной цифрой», – цитируют Риверона РИА «Новости».

Представитель кубинского посольства отметил, что к сентябрю этого года количество российских туристов уже достигло 70 тысяч, тогда как за весь 2016 год Кубу посетили только 65 тысяч граждан РФ.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», метеорологи назвали ураган «Ирма» самым мощным ураганом за последние десять лет. Вихрь обрушился на острова Антигуа и Барбуда, на Барбадос, Кубу, Пуэрто-Рико, Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Скорость ветра в эпицентре шторма достигала 185 км/час. В настоящее время известно, что он стал причиной гибели не менее 55 человек.

Москва, Мария Вяткина

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