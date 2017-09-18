Понедельник, 18 сентября 2017, 10:41 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Тепло вернется в Москву, но ненадолго

Тепло вернется в Москву, но ненадолго

Осень вновь порадует москвичей теплом в начале новой недели. В первый рабочий день в регионе ожидается теплая, но неустойчивая погода. Среднесуточная температура в центре и на юге Москвы существенно превысит климатическую норму.

Согласно прогнозу синоптиков центра «Фобос», сегодня в столичном ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в столице составит +23...+25, в Подмосковье +21...+26 градусов.

Такая тёплая погода в мегаполисе за последние 70 лет в этот день случается приблизительно раз в 17 лет.

Однако уже во вторник, по прогнозу синоптиков, похолодает. Со среды столица окажется в области антициклона, днем воздух будет прогреваться до +15…+20 градусов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.09.17

Госдуме предложили штрафовать авиакомпании за овербукинг. / Ученые: Марс слетит с орбиты и врежется в Землю. / Правительство намерено значительно поднять цены на топливо ради Крыма и Калининграда.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Транспорт /

Госдуме предложили штрафовать авиакомпании за овербукинг

Наука /

Ученые: Марс слетит с орбиты и врежется в Землю

Экономика /

Правительство намерено значительно поднять цены на топливо ради Крыма и Калининграда

Крым /

В Москве начинаются судебные разбирательства по поводу «крымских» турбин

Крым /

СМИ: абонентам сотовых операторов придется раскошелиться на Крым и Калининградскую область

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости