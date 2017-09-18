Тепло вернется в Москву, но ненадолго

Осень вновь порадует москвичей теплом в начале новой недели. В первый рабочий день в регионе ожидается теплая, но неустойчивая погода. Среднесуточная температура в центре и на юге Москвы существенно превысит климатическую норму.

Согласно прогнозу синоптиков центра «Фобос», сегодня в столичном ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в столице составит +23...+25, в Подмосковье +21...+26 градусов.

Такая тёплая погода в мегаполисе за последние 70 лет в этот день случается приблизительно раз в 17 лет.

Однако уже во вторник, по прогнозу синоптиков, похолодает. Со среды столица окажется в области антициклона, днем воздух будет прогреваться до +15…+20 градусов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.09.17

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