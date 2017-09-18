Мэрия Москвы запретила марш «Антикапитализм-2017» / «Акция пройдет 23 сентября в любом случае», – заявляют организаторы

Мэрия Москвы не согласовала марш «Антикапитализм-2017», запланированный на 23 сентября. По мнению столичных властей, шествие может создать помехи для доступа граждан к объектам инфраструктуры. Об этом говорится в ответе, полученном организаторами акции.

Ранее оргкомитет марша, в который вошли такие организации, как Объединённая Коммунистическая Партия, Союз Коммунистической Молодёжи (СКМ), «Левый Блок», «Другая Россия», направил заявку на проведение шествия с местом сбора в 13:00 на Страстном бульваре (м.Чеховская), далее проходом по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам с окончанием шествия и проведением митинга у памятника Н.К. Крупской в 15:00.

Несмотря на запрет мэрии, организаторы акции не намерены отказываться от мероприятия. Они обвиняют столичное правительство в нарушении закона, в частности, в том, что им не предоставили «альтернативную площадку, хотя обязаны сделать это». Кроме того, в оргкомитете утверждают, что мэрия нарушила срок ответа на уведомление, составляющий трое суток. Причины отказа организаторы называют «не соответствующими действительности» и заявляют о намерении проводить акцию «в любом случае».

В то же время оргкомитет акции пошел на компромисс и направил новую заявку, предложив мэрии альтернативный маршрут с меньшим количеством участников. Ответа от столичных властей пока не последовало.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.09.17

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