Украинские СМИ: в деле об убийстве Вороненкова следствие вышло на Игоря Коротченко

В громком деле об убийстве в Киеве беглого экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова может появиться неожиданный свидетель. По данным украинского портала From-ua.com, речь идет об известном российском военном эксперте, главном редакторе журнала «Национальная оборона» Игоре Коротченко.

Издание полагает, что Коротченко может пролить свет на обстоятельства резонансного преступления. По версии украинского следствия, он мог быть причастен к передаче Вороненкову незадолго до его смерти неких документов о коррупции в Минобороны РФ и «отмывании» средств.

Как пишет издание, эти документы могли лечь в основу будущих разоблачений «Центра украино-российских расследований», которые планировала создать Вороненков и депутат Верховной Рады Антон Геращенко. Предполагалось, что эта структура при определенной поддержке истеблишмента будет расследовать коррупционные схемы, которыми пользуются приближенные к руководству военного ведомства России.

«Эти материалы, стоившие Вороненкову немалых денег (а возможно – и жизни), должны были дать высокий старт вновь созданному ЦУРР – и, разумеется, не могли не тревожить бенефициантов тех самых коррупционных схем, которые он намеревался разоблачать. Весьма вероятно, заказчик убийства экс-депутата – именно среди этих людей», – пишет From-ua.com.

Если эта версия получит подтверждение, то в России может разгореться громкий скандал. Как известно, Игорь Коротченко – бывший офицер Генштаба, а ныне видный военный эксперт. Тем не менее, время от времени вокруг его персоны возникают бурные дискуссии с нелицеприятным подтекстом.

В начале 2010-х годов в прессу попал запрос председателя комитета Госдумы по промышленности Сергея Собко в Генпрокуратуру о том, что Коротченко незаконно получил очередное звание полковника запаса, хотя не участвовал в необходимых для этого военных сборах. Впрочем, тогда этот скандал, был замят, хотя и с большим шумом: приказ от 1999 года о новом звании был «передатирован» 2007 годом, когда необходимость в военных сборах законодательно отпала.

Но в то же время стало известно, что Коротченко был уволен из Вооруженных сил якобы в связи с тем, что «перестал отвечать установленным к военнослужащему законом требованиям»: аттестационную комиссию не удовлетворили «морально-психологические качества» Коротченко. Иными словами, получается, что его могли выгнать из армии с позором.

«Коротченко публично занимает ярую антиукраинскую позицию, однако необходимость придать бумагам о коррупции в минобороны РФ процессуальный статус и те новые обстоятельства, о которых он может рассказать, делают его принципиально важным свидетелем в расследовании убийства депутата Вороненкова. При этом поступки (а не слова) этого человека говорят о том, что он может быть отнюдь не соответствовать прямолинейным представлениям российской публике о типе минобороновского отставника», – отмечает From-ua.com.

Между тем, сам Коротченко, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», получал ли он повестку из Генпрокуратуры Украины, отказался это комментировать, назвав подобную информацию глупостью.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Вороненков был застрелен 23 марта в Киеве на пересечении бульвара Шевченко и Пушкинской улицы, возле отеля Premier Palace. Вороненков шел вместе с телохранителем. На видео, которое попало в прессу, видно, что киллер некоторое время следует за жертвой, а потом стреляет – в упор в Вороненкова, затем в охранника, а потом снова в Вороненкова.

Первоначально сообщалось, что киллер служил в Нацгвардии Украины около года. Участия в боевых действиях в Донбассе якобы не принимал. Экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов выдвинул версию, что Вороненкова «заказал» бывший муж супруги убитого Марии Максаковой Владимир Тюрин– вор в законе по кличке «Тюрик». Эту версию на днях подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

В ответе ведомства на запрос российской прокуратуры, содержание которого раскрыл «Росбалт» со ссылкой на свои источники, говорится, что организатором убийства, кроме Тюрина, может быть некий владелец недавно санированного банка, работающего в Крыму.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в начале сентября уже заявлял, что убийство экс-депутата Госдумы РФ практически раскрыто, что заказчик преступления установлен, находится в России и имеет «живые контакты со спецслужбами РФ».

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