В России ликвидирован крупнейший интернет-магазин наркотиков на сетевом «черном рынке»– RAMP (Russian anonymous marketplace). Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Михаил Ваничкин.

«В результате проведенных мероприятий в июле 2017 года прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP – цитирует Ваничкина «Коммерсантъ».

Депутат Государственной думы Антон Горелкин со своей стороны обратил внимание, что RAMP существовал в «даркнете», – скрытой для обывателей части интернета – более пяти лет, и правоохранители как будто игнорировали эту проблему.

«Сами администраторы RAMP в интервью журналистам хвастались, что «всех купили»,– отметил Горелкин. В то же время он подчеркнул, что закрытие RAMP – «отличная новость», так как ресурс было не заблокирован на уровне провайдеров, а именно ликвидирован.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.09.17

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