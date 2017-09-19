Санкций «нет»: Россия увеличила «инвестиции» в госдолг США

Российские денежные власти продолжают вкладывать финансовые резервы страны в госдолг США, несмотря на политическое обострение в отношениях двух государств и ужесточение антироссийских санкций. Как свидетельствуют данные американского министерства финансов, в июле, когда уже стало очевидно расширение ограничительных мер против РФ, российские «инвестиции» в US Treasuries выросли.

По состоянию на июль, Россия заняла 14 место в списке крупнейших кредиторов Вашингтона и владела американскими долговыми бумагами на сумму $103,1 млрд, что на $0,2 млрд больше, чем месяцем ранее. Сумма вложений немногим меньше майских показателей, когда российские «инвестиции» в госдолг США достигли $108,7 млрд.

Крупнейшим американским инвестором второй месяц подряд является Китай, который увеличил свои вложения на $19,5 млрд до $1 трлн 166 млрд. Как отмечает агентство Bloomberg, отток капитала из Китая удалось сократить за счет более жестких мер контроля стабилизации юаня. На втором месте находится Япония, которая увеличила свои инвестиции на $22,3 млрд – до $1 трлн 113 млрд.

Эти две страны составляют более трети всех иностранных вложений в US Treasuries, общая сумма которых в июле выросла на $78,7 млрд до $6,025 трлн, что является самым высоким показателем за год.

На третьем месте также находится Ирландия показателем $310,8 млрд. В топ-15 также входят Бразилия, Каймановы острова, Швейцария, Англия, Люксембург, Гонконг и Тайвань, Саудовская Аравия, Индия, Сингапур и Бельгия.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в середине июня сенат США добрил законопроект о новых санкциях против России, который затем поддержала Палата представителей и подписал президент Дональд Трамп.

Согласно документу, российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок кредитов с 90 дней до 14. Кроме того, ужесточается давление на российские энергокомпании, для них срок финансирования со стороны американских структур и физлиц сократится до 30 дней. Документ также предполагает введение санкций в отношении компаний, которые собираются инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно.

Москва, Мария Вяткина

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