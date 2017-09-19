ФАС притормозила слияние «Яндекс.Такси» и Uber

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на два месяца продлила рассмотрение ходатайства о слиянии «Яндекс. Такси» и Uber. Об этом сообщила начальник управления контроля связи и ИТ ведомства Елена Заева.

В настоящий момент проводится соответствующий анализ сделки, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство позитивно относится к сделке, однако из-за того, что деятельность компаний связана с новыми цифровыми технологиями, возможно, будет выдано предписание.

Он также отметил, что на рынке сейчас работает больше десятка компаний, поэтому сделка между «Яндекс.Такси» и Uber не приведет к монополизации.

Ранее стало известно, что крупнейшие агрегаторы хотят объединиться и создать компанию, в которой будет объединен бизнес по онлайн-заказу поездок в России и ряде соседних стран. Предположительный объем инвестиций оценен в $3,725 млрд.

По условиям сделки Uber и «Яндекс» инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. «Яндекс» получит 59,3% акций, 36,6% – будет у Uber. Еще 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний.

Участники сделки ожидают, что она будет закрыта в IV квартале.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.09.17

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