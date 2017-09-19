Макаревич обрушился с критикой на памятник оружейнику Калашникову: Почему ему? Почему так бездарно и уродливо?

Известный музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал памятник знаменитому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, назвав монумент «бездарным и уродливым». При этом артист, известный своими скандальными заявлениями, усомнился в том, следует ли гордиться изобретением оружия, из-за которого погибли миллионы людей.

«Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?» – отметил Макаревич на своей странице в «Фейсбуке».

Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. Известный писатель Эдуард Лимонов в ответ на заявления Макаревича назвал последнего «бредовым» и «плохо образованным».

«То, что Михаил Калашников заслуживает памятника, – безусловно. Это изобретатель самого надежного, смертоубийственного в мире оружия, и то, что это сделали русские, это отлично. Я очень доволен и рад, что у нас был такой человек. Андрей Макаревич, как бы его обозвать, ну что с него взять? Люди шоу-бизнеса, они, как правило, недалекие ребята, не надо на них ориентироваться…Это бредовой человек, плохо образованный, очевидно», – цитирует слова Лимонова «Рен ТВ».

Напомним, сегодня торжественно был открыт памятник Калашникову. Он установлен на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Его выполнил скульптор Салават Щербаков, известный по монументу князю Владимиру на Боровицкой площади.

Калашников родился в 1919 году. Великую Отечественную войну начал в августе 1941 года, став командиром танка в звании старшего сержанта, в октябре под Брянском был тяжело ранен. Тогда же, в госпитале он начал работать над созданием своего образца автоматического оружия.

Калашников жил очень скромно и не жалел о том, что его изобретение не принесло ему богатства.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.09.17

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