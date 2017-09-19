Рабы XXI века: более 40 млн человек стали жертвами принудительного труда

Более 40 млн человек в мире стали жертвами рабства в 2016 году. Из них каждый четвертый – ребенок. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) и австралийской неправительственной организации Walk Free Foundation, подготовленном при содействии Международной организации по миграции.

Как отмечают авторы исследования, в мире широко используется труд, в том числе на опасном производстве, несовершеннолетних: по оценкам МОТ, около 152 млн (64 млн девочек и 88 млн мальчиков) в возрасте от 5 до 17 лет. Наибольшее число детей в этой «индустрии» обнаружено в Африке (72,1 млн человек), за ними следуют Азия и Тихоокеанский регион (62 млн человек), Северная и Южная Америка (10,7 млн человек), Европа и Центральная Азия (5,5 млн человек) и арабские государства (1,2 млн человек).

Как говорится в докладе, несовершеннолетние работают в основном в сельском хозяйстве (70,9%), 17,1% – в секторе услуг, 11,9% детей-подростков заняты в промышленности.

Новые данные показывают гендерную непропорциональность при использовании принудительного труда. Так, почти 29 млн или 71% – это женщины и девушки. Они также составляют абсолютное большинство жертв, используемых в секс-индустрии.

В минувшем году более 15 млн человек жили в принудительном браке. Более трети из них были детьми, почти все жертвы – девочки.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.09.17

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