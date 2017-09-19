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Сбой в работе МЦК: движение по часовой стрелке выбилось из графика

Сбой в работе МЦК: движение по часовой стрелке выбилось из графика

В Москве произошел сбой в работе Московского центрального кольца (МЦК). Движение «Ласточек» по часовой стрелке было остановлено «по техническим причинам», говорится на официальном телеграм-канале МЦК.

Движение удалось возобновить к 17:34. При этом для восстановления интервалов движения были выделены два резервных состава.

На МЦК против часовой стрелки поезда следуют согласно по графику, заверили в пресс-службе Московского кольца.

Москва, Мария Вяткина

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© 2017, РИА «Новый День»

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