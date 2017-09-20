«Успехи» тульского губернатора / Потомственный военный разрушил мирную жизнь: и строительство жилья, и производство еды, одежды и мебели…

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ставший очередным протеже близкого президенту РФ руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, добился «больших успехов». Даже судя по официальной статистике, регион погрузился в жесткий кризис, хотя бизнес брата тульского руководителя начал процветать.

Родственные связи с понятным намеком…

В конце августа «Ведомости» сообщили, что Артем Дюмин, младший брат губернатора Тульской области Алексея Дюмина, участвует в строительстве жилого комплекса площадью 7100 кв м, который возводится на месте снесенного в мае этого года памятника архитектуры, построенного в 1840-е гг. – усадьбы Анны Неклюдовой на улице Малой Бронной в Москве.

Как это иногда бывает, первые заметные успехи Артема Дюмина на ниве предпринимательства по времени совпали с карьерным взлетом в судьбе его старшего брата.

В 2012 году Алексей Дюмин, офицер ФСО, иногда исполнявший обязанности адъютанта Владимира Путина, стал заместителем начальника управления Службы безопасности президента РФ, входящей в структуру ФСО. В это же время Артем Дюмин, до 2012 года работавший тренером-преподавателем в бюджетных учреждениях, делает первые шаги в бизнесе – занимает должности заместителя гендиректора в фирме «Навикор» и компании-производителе программного обеспечения «Современный университет».

С 2012 по 2015 годы Артем Дюмин был директором АО «ТПК «Продмаркет», застройщика гостиницы на Варварке в Москве, и ООО «МФК» – девелопера этого же объекта. Сейчас он занимает должность гендиректора и члена совета директоров СК «Олимпийский», подконтрольного структурам собственника «Русской платины» Мусы Бажаева.

Предыдущий владелец «Олимпийского» 43-летний миллиардер Дмитрий Шумков якобы покончил с собой при весьма странных обстоятельствах: произошло это без видимой причины. Камеры наблюдения в башне «Федерация» именно в этот день по странному стечению обстоятельств не работали, поэтому узнать, кто посещал погибшего в этот день невозможно. Тело Шумкова было кремировано – теперь явно не получится провести повторную экспертизу и выяснить, действительно ли это было самоубийство.

Владельцем «МФК» тоже был Шумков. Но в 2014 году директором компании стал Артем Дюмин. За два месяца до смерти владельца на этом посту Дюмина сменил сын начальника кремлевской канцелярии Олег Голубев.

Гибель Шумкова привела к кадровым изменениям в руководстве «МФК» и перераспределению долей между акционерами компании. Артем Дюмин снова занял должность директора «МФК» и к тому же получил в собственность 13% компании с многомиллиардными оборотами и правами на строительство пятизвездочной гостиницы в самом центре Москвы. Получается, именно брат нынешнего тульского губернатора мог стать главным выгодоприобретателем «самоубийства» Дмитрия Шумкова.

Сейчас Артем Дюмин – один из совладельцев компании «МФК», которая построила в центре Москвы парк «Зарядье», может быть, самого скандального объекта на карте столицы. Для реализации этого явно сомнительного проекта была разрушена мешающая строительству историческая застройка, снесены памятники архитектуры, определяющие лицо Москвы.

В этот же период, с 2012 по 2015 годы, Алексей Дюмин последовательно занимал должности командующего Силами специальных операций России, начальника Главного штаба Сухопутных войск – первого заместителя главкома Сухопутных войск и заместителя министра обороны России.

Путин хвалил Груздева, но не нашел слов для Дюмина

В феврале 2016 года президент РФ назначил Алексея Дюмина временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Трудно не заметить корреляции между этими двумя головокружительными карьерами: один брат стремительно двигался вверх по административной лестнице на госслужбе, другой – не отставал в бизнесе. Успех к братьям Дюминым пришел одновременно – у обоих стали сбываться самые смелые мечты и реализовываться планы, которых еще недавно в помине не было.

Тульские элиты восприняли приход Алексея Дюмина на губернаторскую должность с осторожным оптимизмом. Тем более что это происходило под аккомпанемент слухов о том, что сам Путин рассматривает нового тульского губернатора в качестве своего возможного преемника, как и предыдущего опального губернатора Вячеслава Дудку. Бытовала даже версия, что Дюмина для того и отправили в типичный депрессивный регион России, чтобы там он приобрел ценный опыт управления в гражданской сфере – потому что планировать спецоперации и руководить войсками – это одно, а поднимать экономику и социальную сферу – совсем другое.

Региональный политический и бизнес-бомонд рассчитывал на то, что связи и влияние Алексея Дюмина помогут области быстро улучшить основные социально-экономические показатели. Расчет, в том числе, строился на том, что за счет большего доступа к федеральным ресурсам и качественно иным возможностям привлечения российских и зарубежных инвесторов, для которых близость губернатора к президенту и, соответственно, возможность решения ключевых вопросов с главой государства напрямую, – один из важнейших факторов.

Некоторые основания для такого оптимизма действительно были. Поначалу в деятельности новой администрации региона прослеживались некоторые элементы преемственности по отношению к работе предыдущего губернатора Владимира Груздева и его команды. На встрече Путина с Груздевым и Дюминым, где президент РФ объявил о назначении Дюмина исполняющим обязанности губернатора Тульской области, глава государства высоко оценил итоги деятельности уходящего руководителя региона Груздева, сказав: «за 4,5 года Вашего губернаторства совершенно очевидно произошли положительные сдвиги и динамика набрана хорошая».

Кроме того, глава государства тогда сказал, что рассчитывает «что Владимир Сергеевич будет сопровождать вхождение Алексея Геннадьевича в эти дела, в работу и на первом этапе поддержит его своим авторитетом, и использует свои знания по прежнему месту работы», что, впрочем, выглядит несколько унизительно для Дюмина. От оценки административных достижений только что назначенного исполняющего обязанности губернатора президент РФ предпочел воздержаться.

Дальнейшая карьера предыдущего тульского губернатора складывалась вполне успешно. В декабре 2016 года Груздев возглавил правление Ассоциации юристов России, попечительский совет которой возглавляет премьер страны Дмитрий Медведев, а в апреле 2017 года вошёл в состав комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

Что касается Дюмина, то надеждам на улучшение ситуации в Тульской области было не суждено сбыться. За два года, в течении которых он возглавляет регион, стало окончательно ясно, что никакого развития не будет – наоборот, при действующем губернаторе область ждет деградация экономики и, как следствие, социальной сферы.

Предыдущий губернатор Груздев, конечно, не блистал на военном поприще, но с управлением регионом, его экономикой, привлечением инвестиций справлялся гораздо лучше. Это становится очевидно после изучения статистических данных, но об этом ниже.

Отец губернатора был личным врачом Павла Грачева

Пиар-стратегия губернатора Алексея Дюмина строится на его позиционировании в качестве прямого ставленника и доверенного лица безоговорочного лидера страны Владимира Путина, а в перспективе даже преемника на посту президента России. Эту незамысловатую идею второй год подряд «продают» дюминские пиарщики, несмотря на то, что никаких оснований верить в нее нет. Дюмин никогда не возглавлял ни Службу безопасности президента, ни ФСО, соответственно, не входил в число наиболее влиятельных и близких к Владимиру Путину сотрудников.

На службу в ФСО Алексей Дюмин попал не случайно – его отец, полковник медицинской службы Геннадий Дюмин – близкий друг министра обороны РФ в 1992-1996 годах Павла Грачева (был его личным врачом). Дюмин-старший работал заместителем по снабжению начальника Центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка, был партнером Грачева по теннису и после отставки министра сохранил с ним близкие отношения.

В феврале 1998 года в Рязанской области Дюмин и Грачев попали в ДТП, информация по которому была сразу засекречена. По официальной версии, Грачев в сопровождении своего приятеля Дюмина поздно ночью собирался навестить тещу, по дороге они посадили в машину 33-летнюю Елену Мусатову, а через несколько минут «Форд» занесло в кювет, и машина перевернулась. В результате ДТП Мусатова погибла, а Грачев и Дюмин попали в реанимацию.

Военная карьера не мешала Дюмину-старшему заниматься бизнесом. Он возглавлял ООО «Д энд Д Фарма» и сотрудничал с французской фармацевтической корпорацией «Санофи», имевшей деловые связи с Фондом «Сколково», «Роснано» и Эндокринологическим научным центром на улице Дмитрия Ульянова.

К сожалению для тульского губернатора, выбрасываемая его окружением в публичное пространство пиар-картинка плохо совпадает с реальностью. Алексею Дюмину надо больше благодарить за благополучную карьеру своего отца, сумевшего обзавестись полезными связями, чем Путина, якобы его протежирующего.

Ставленник «милитаристской» башни Кремля

В Тульской области традиционно высоко влияние военно-промышленного комплекса (ВПК). Это объясняется тем, что в регионе есть несколько крупных предприятий, принадлежащих к этой отрасли, и их поставщиков. Поэтому Тульскую область считает своей вотчиной служивший с Путиным в КГБ в 1980-е годы главный военно-промышленный олигарх России Сергей Чемезов, фактически контролирующий не только госкорпорацию «Ростех», которую он официально возглавляет, но и все остальные военно-промышленные монополии – «Объединенную авиастроительную корпорацию», «Объединенную судостроительную корпорацию», «Уралвагонзавод» и т.д.

Политической крышей Чемезова считался бывший глава администрации президента РФ Сергей Иванов, сейчас занимающий должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Предыдущим протеже Чемезова на посту губернатора Тульской области с 2005 по 2011 год был Вячеслав Дудка, но с ним приключилась одновременно трагическая и курьезная история.

В 2009 году губернатор Дудка подал в суд исковые заявления о защите чести и достоинства и о клевете в связи с тем, что местный депутат-оппозиционер Владимир Тимаков в комментарии информагентству «Тульские новости» назвал его «коррупционером на пятерку». Моральный ущерб от действий Тимакова губернатор оценил в 10 млн рублей, эту сумму он и заявил в качестве исковых требований. Дело гуляло по судебным инстанциям до июня 2011 года и в итоге закончилось оправданием Тимакова.

Стоит отметить, что националист Тимаков был избран депутатом от партии «Яблоко», потому что все остальные партии, которые имеют шансы провести своих представителей в законодательные органы власти в регионе, так или иначе спонсируются структурами Чемезова. Это касается и региональных отделений формально оппозиционных «Справедливой России» и, особенно, КПРФ, для которой контролируемый Чемезовым ВПК стал основным спонсором уже на федеральном уровне.

Ирония судьбы в том, что в августе 2011 года Дудка стал фигурантом уголовного дела о коррупции, а в сентябре ему официально предъявили обвинение в получении взятки и поместили под домашний арест.

Позже в суде было установлено, что в ноябре 2010 года директор областного департамента имущественных и земельных отношений Виктор Волков, сговорившись с губернатором Дудкой, через посредника получил от представителя ЗАО «Корпорация «ГРИНН» 40 млн рублей за предоставление земельного участка в аренду на три года для строительства гипермаркета.

В июле 2013 года суд признал Дудку виновным в получении взятки и квалифицировал его действия как подпадающие под пп. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ. Экс-губернатор был приговорен к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Трудно представить больший конфуз для человека, решившего защититься от обвинений в коррупции, чем судебное решение, прямо квалифицирующего его действия как получение взятки.

Административные таланты Вячеслава Дудки не были выдающимися, то же касается, вероятно, даже в большей степени, и возможностей нынешнего губернатора Алексея Дюмина, который также является протеже Чемезова.

Всё хорошо видно по официальным статистическим сводкам. За два года губернаторства Дюмина в Тульской области экономический рост был зафиксирован в ВПК и связанных с ним сферах (угольная промышленность, металлургия, производство удобрений), где выросли объемы заказов и госдотаций.

Отчасти экономический рост в этом узком сегменте региональной экономики обусловлен текущей конъюнктурой, поскольку в последние годы государственные расходы на производство вооружений в целом существенно возросли. В то же время это отчасти и результат лоббистской деятельности Чемезова, у которого пока получается выбивать из федерального бюджета деньги для тульского ВПК.

Целесообразность этих государственных трат вызывает у экономистов большие сомнения – увеличение производства вооружений вряд ли может стимулировать дальнейшее развитие экономики. Это доказывает пример Тульской области, где наблюдается рост ВПК, тогда как другие сферы экономики «схлопываются». Такое положение вещей – прямое следствие работы нынешнего тульского губернатора.

Строительство жилья упало в 2,2 раза – всё ради брата?

По данным тульского отделения Росстата, в первой половине 2015 года (до прихода Дюмина на губернаторскую должность) было введено 396,7 тыс кв м жилой площади, а в первой половине 2017 года – всего 180,8 тыс кв м. Этот сегмент экономики при Дюмине упал на 54,4%, или в 2,2 раза всего за два года. Результат впечатляющий, но это не всё…

Катастрофическое снижение объемов возведения жилья вряд ли может быть только результатом неэффективности госуправления в регионе. Дюмин, конечно, может объяснить это тем, что он выдавливает застройщиков, расчищая площадку для прихода на рынок новых игроков, с появлением которых «всё снова наладится», мол, все так делают. Венцом этой логики мог бы стать приход в Тульскую область компаний, связанных с девелопером Артемом Дюминым, уже набивающим руку на строительстве в Москве. Вероятно, к этому всё и идет, но проблема остается.

Вряд ли с появлением на строительный рынок Тульской области брата губернатора может что-то «наладиться». Ведь все знают, что монополизация рынка (тем более близкими родственниками) неизбежно приводит к росту цен, а рост цен, помноженный на очевидное падение доходов населения, может дать только еще больший спад в жилищном строительстве…

Производство еды, напитков, одежды и мебели провалилось на 10-45%

Статистика, даже официальная, – «вещь» упрямая. Судите сами: спад производства мебели крупными и средними предприятиям региона в январе-июле 2017 года к аналогичном периоду 2016 года составил 44,6%. За тот же период древесно-соломенное производство сократилось на 25,7%, выпуск текстиля – на 15,9%. Производство напитков упало на 12,6%, пищевых продуктов – на 5,1%. И это только за один (!) год. При этом в январе-июле 2016 уже был спад к тому же периоду 2015 в производстве пищевых продуктов и напитков на 5,8%. Так что за 2 года производство продовольствия упало более чем на 10%, а напитков – почти на 20%.

В сельском хозяйстве производство молока снизилось на 7,4%, а если учесть что и годом ранее было зафиксировано снижение производства на 2,6%, то получается, что за два года эта сфера потеряла около 10%.

Военные грузы держатся, гражданские – падают на 21,5%

Объем грузооборота в Тульской области в январе-июле 2017 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,3%. В том числе, на железнодорожном транспорте падение составило 5,8%, несмотря на то, что региональный ВПК увеличил производство и, соответственно, обеспечил со своей стороны дополнительный спрос на грузоперевозки.

В сфере автомобильного транспорта, который обслуживает исключительно мирные сферы (торговли, услуг и т.д.), и вовсе катастрофа – снижение грузооборота на 21,5%.

Получается, что Тульская область на грани финансового краха в условиях, когда прибыль за два года упала с 44 до 26 млрд рублей. По данным все того же Росстата, в первом полугодии 2017 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий региона составила 25,7 млрд рублей, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составил 38,4 млрд рублей. И это только за один год, а спад идет уже 2-й год (всё время правления Дюмина): в первом полугодии 2015 года тот же сальдированный финрезультат крупных и средних предприятий Тульской области составлял 44,1 млрд рублей. То есть за два года при Дюмине прибыль тульских предприятий упала с 44,1 до 25,7 млрд или на 41,7%, то есть почти в 2 раза.

Еще хуже ситуация у крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности: в этой сфере в первом полугодии 2015 был финрезультат в 40,0 млрд, а через 2 года – в первом полугодии 2017 – лишь 18,85 млрд рублей. Спад за два года – 52,9% или более чем в 2,1 раза.

В других секторах экономики ситуация не лучше. Только за один год (в первом полугодии 2017 по сравнению с первым полугодием 2016) в розничной и оптовой торговле произошло более чем двукратное падение прибыли – с 1,4 до 0,6 млрд рублей (на 57,9% или в 2,4 раза); в профессиональной, научной и технической деятельности прибыль снизилась с 326 до 48 млн рублей, или – на 85,4% или почти в 7 раз.

В добывающей промышленности за тот же год убыток вырос с 123 млн до 188 млн рублей.

Зато почти втрое всего за один год выросла прибыль предприятий, работающих в сфере ЖКХ, предельно монополизированной и коррупциогенной, где региональные власти назначают тарифы по своему произволу и разумению. Чем обусловлен этот рост? Разумеется, повышением тарифов ЖКХ для бизнеса и населения со стороны региональных властей.

Доходы падают даже в номинальном выражении, просроченная задолженность выросла в 8 раз

При нынешнем росте тарифов ЖКХ реальные доходы населения региона в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом упали на 4,4%. Среднемесячный душевой доход снизился даже в номинальном исчислении: в январе-июне 2017 года этот показатель составил 26,049 тысячи рублей, в то время как в первом полугодии 2016 находился на уровне 26,154 тысячи рублей, и это при том, что даже по официальным данным рост цен за тот же период в Тульской области составил 4,2%. То есть, реальные доходы населения снизились на 4,4%.

Просроченная задолженность по заработной плате в августе 2015 года (до прихода Дюмина на губернаторский пост) составляла всего 23,4 млн рублей, в августе 2016 года – 51,9 млн рублей, в августе 2017 года – уже 62 млн рублей. Если же сравнивать с первым месяцем Дюмина – февралем 2016-го, то тогда задолженность перед работниками составляла лишь 7,5 млн, а сейчас – 62 млн. Получается, рост задолженности по зарплате в 8,3 раза (!) всего за 1,5 года.

То, что в экономике Тульской области в 2017 году произошел обвал очевидно даже по официальным цифрам. Однако масштаб экономической катастрофы в регионе впечатляет еще больше, если добавить к этому сравнение показателей 2016 года, в начале которого Алексей Дюмин возглавил область, и 2015 года.

Местные жители: «Дюмин – никакой управленец»

Экономика Тульской области коллапсирует второй год – на протяжении всего срока, в течение которого губернаторское кресло занимает Алексей Дюмин. За это время протеже Чемезова подвел возглавляемый им регион к банкротству вплотную.

Лучше всего это понимают жители области, оставляющие свои мнения на сайтах тульских СМИ. «Дюмин – никакой управленец. Сложно сказать, лучше или хуже Дудки, но уже ясно, что до Груздева он не дотягивает, причем конкретно», – пишет один из жителей области. «То, что он даже не бледная тень Груздева – было видно сразу. Иметь такие возможности в Москве и бездарно профукать груздевскую базу – это нужно постараться», – отвечает ему другой. «Груздев реально сделал для Тулы немало хорошего, больше, чем предыдущие губернаторы. Реальных дел Дюмина пока что нет, пока пиар один», – констатирует третий.

Судя даже по официальной статистике, изобличающей то ли вопиющую некомпетентность руководства Тульской области, то ли тотальную его коррумпированность, можно представить только один финал этой истории. Это повторение того финала, которого дождался взяточник и одновременно борец за чистоту своей репутации губернатор Дудка – «коррупционер на пятерку» (и ставленник тех же кругов, что и Дюмин). Однако если размах коррупции в Тульской области примерно соответствует масштабу того кризиса, в который ее погрузил губернатор Дюмин, то все может закончиться еще хуже.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 20.09.17

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