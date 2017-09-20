Крым теряет туристов: многие разочаровались

Поток туристов в российский Крым в 2017 году снова сократился. По мнению генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, это связано с тем, что за три года туристическая отрасль на полуострове так и не смогла переориентироваться с «дешевого» украинского отдыха на более качественный уровень. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Посещающих (Крым) в этом году было несколько меньше, чем в прошлом году. Главная причина – это, конечно, соотношение цена/качество: цены достаточно высокие, а качество не дотягивает до того уровня, к которому уже привыкли россияне», – констатировал Федоров.

Он пояснил, что Крым на протяжении более 25 лет «специализировался на достаточно дешевом туризме». «В основном это были отдыхающие из Украины, а если говорить о гражданах РФ, то это была довольно бедная прослойка россиян. Поэтому уровень сервиса у большинства крымских отелей ориентировался на довольно малоплатежеспособную публику», – сказал социолог.

Федоров напомнил, что после возвращения Крыма в состав России на полуостров пошел мощный турпоток, однако затем последовало разочарование.

«Это было связано с эмоциональным, с политическим всплеском. Всем хотелось увидеть когда-то потерянную, а теперь возвратившуюся в лоно России жемчужину. Но они съездили, посмотрели и поняли, что всё, что сделано не руками, там прекрасно...» – отметил Федоров.

При этом эксперт добавил, что работа над созданием качественной инфраструктуры идет, однако на данный момент приложенных усилий недостаточно, чтобы вернуть Крыму привлекательность в глазах российских туристов.

«Работа идет и по линии государства, и по линии частного сектора. Как мы видим, по динамике туризма, она еще не достигла существенных результатов. Нужно решать инфраструктурные ограничения», – считает Федоров.

По его мнению, расширение турпотока станет возможным после введения в эксплуатацию Керченского моста, крупных трасс и железнодорожного моста.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.09.17

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