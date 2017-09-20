ВЦИОМ: Погода испортила отпуск жителям РФ

В этом году в туристической отрасли России был отмечен новый негативный тренд: многие отпускники среди прочих минусов, которые испортили им отдых, выделили плохие погодные условия. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Глобальные изменения климата – это не сказки. Погода меняется и это отражается на качестве даже нашего отдыха», – констатировал он.

По словам Федорова, среди тех, кто в этом году смог позволить себе «выездной отдых», значительная часть была недовольна погодой.

«Это очень интересны фактор, который впервые так ярко появился в этом году – 22% (респондентов) сказали, что недовольны своим отпуском из-за погоды. В 2014 году этот вариант выбрали всего лишь 3%», – сообщил социолог.

Он также добавил, что из «отпускников-домоседов» такое же мнение высказали 28% опрошенных.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.09.17

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