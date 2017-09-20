Синоптики пообещали Москве «бархатный сезон»

Сентябрь продолжает радовать жителей московского региона необычно теплой погодой. Синоптики обещают третью серию «бабьего лета» – самую продолжительную, которая продлится более семи дней.

«Во второй половине недели жителей столицы ожидает третья серия бабьего лета. Под влиянием скандинавского антициклона установится малооблачная комфортная погода с большим суточным ходом температуры», – говорится в сообщении «Гисметео».

Синоптики прогнозируют, что утром будет по-осеннему прохладно (до +6), а днем воздух будет прогреваться до +20.

Метеорологи констатируют, что по итогам первой половины сентября средняя температура на 3 градуса превысила норму, а жителей региона побаловали уже две волны «бабьего лета». При этом семь раз дневная температура превышала +20 градусов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.09.17

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