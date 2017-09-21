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«Антикапитализм-2017» пройдет в Москве в форме народных гуляний

«Антикапитализм-2017» пройдет в Москве в форме народных гуляний

Акция «Антикапитализм-2017» пройдет в Москве 23 сентября, несмотря на запрет правительства Москвы. Как сообщили организаторы, мероприятие будет проведено в форме народных гуляний без флагов и транспарантов.

Оргкомитет акции называет отказ властей в согласовании марша незаконным и напоминает, что еще десять дней назад в столичное правительство было направлено соответствующее уведомление. Шествие планировалось от Пушкинской площади (начало Страстного бульвара) до Сретенского бульвара с последующим митингом. Однако представители столичной мэрии запретили акцию, при этом не предоставив никакой альтернативной площадки.

Оргкомитет пошел на компромисс и предложил маршрут с меньшим количеством участников – в районе метро «Улица 1905 года», но в мэрии заявили, что «свободных площадок для проведения акции в городе вообще нет».

Теперь, как предполагается, 23 сентября в 13:00 участники народных протестных гуляний, в числе которых активисты «Левого Фронта», Объединенной коммунистической партии (ОКП), партии РОТ ФРОНТ, «Другой России» и других организаций, соберутся в начале Страстного бульвара со стороны станции метро «Чеховская».

Активисты выступают за национализацию базовых отраслей экономики, управление государственно значимыми компаниями на основе демократически организованной системы планирования в интересах всего общества, введение моратория на приватизацию в любых социально значимых сферах. В числе требований – реформа трудового законодательства, свободные выборы, выведение судебной системы из-под фактического контроля исполнительной власти и др.

Москва, Ольга Ветрова

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