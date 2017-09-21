Четверг, 21 сентября 2017, 14:38 мск

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Из Москвы-реки выловили две тысячи кубов мусора и живую черепаху

Из Москвы-реки выловили две тысячи кубов мусора и живую черепаху

Столичные коммунальщики за пять месяцев выловили из Москвы-реки более двух тысяч кубометров мусора и черепаху. Об этом говорится в на официальной странице Комплекса городского хозяйства столицы в «Фейсбуке».

По словам коммунальщиков, иногда во время работы у них бывают и необычные находки.

«Обычно это бытовой мусор, бутылки, палки шепки. Но вот недавно я мусор поймал, высыпал, прохожу мимо кузова и ловлю на себе взгляд живой. Пригляделся, а там сидела черепаха», – рассказал капитан-дублер теплохода МС-1 Ринат Хисматулин.

О дальнейшей судьбе черепахи не сообщается.

Москва, Мария Вяткина

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