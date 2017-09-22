Известный агрохолдинг «Черкизово» заподозрен в неуплате налогов

Генеральному директору ГК «Черкизово» Сергею Михайлову предъявлено обвинение в неуплате 288,3 млн рублей налогов, однако 39-летний предприниматель отрицает свою вину.

Известно, что расследование в отношении «Черкизово» ведется с 17 июля. В рамках проверки было установлено, что с 2014-2015 год при выплате дивидендов кипрской структуре компаний налоговая ставка была незаконно занижена с 15% до 5%, пишет «Коммерсантъ».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»).

Подозреваемый отрицает свою вину и настаивает, что между руководством компании и фискальными органами возникли «технические разногласия».

По словам Михайлова, руководство «Черкизово» не сразу узнало об изменениях в налоговых ставок при выплате дивидендов, однако после налоги и пени были выплачены в полном объеме – акционерам было заплачено 2,4 млрд рублей и 2,35 млрд рублей соответственно.

Как пояснила старший юрист BGP Litigation Анастасия Евтушенко, налоговая ставка в 5% применяется только в случае, если получатель дивидендов является бенефициарным собственником.

«В случае если получатель дивидендов – транзитная компания, которая перечисляет всю сумму дивидендов дальше в пользу своих акционеров и не имеет фактического права на доход, применение пониженной ставки недопустимо», – отметила она.

Евтушенко отметила, что такая концепция фактического права на доход была отражена в Налоговом кодексе в конце 2014 года. В связи с этим следствие считает, что есть достаточная доказательная база, чтобы считать схему спланированной, а не «технической или иного вида ошибкой».

Как отметил партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко лица, впервые совершившее подобное правонарушение, освобождается от уголовной ответственности, если суммы начисленных налогов, пеней и штрафов были полностью перечислены в бюджет.

Однако «Черкизово» еще не обращалась с заявлением о зачете данных денежных средств для погашения суммы ущерба.

Стоит отметить, что агрокомпания в этом году уже сталкивалась с претензиями по неуплате налогов. В марте стало известно, что руководство входящего в ГК «Черкизово» мясоперерабатывающего завода пыталось присвоить себе 16 млн рублей путем незаконного возмещения НДС. Уголовное дело возбуждено по ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Близкий к «Черкизово» источник утверждает, что незаконный возврат НДС был связан с недобросовестным поставщиком завода.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.09.17

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